القوى العاملة: تعيين 19 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بكفر الشيخ

وقال سعفان، فى بيان، اليوم السبت، إن مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، بصرف منح للرعاية الصحية لـ14 عاملا بمبلغ 39 ألف جنيه.
وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.
وأوضح، أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دورى وحملات، أسفر عن 38 محضرًا للمنشآت المخالفة.
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