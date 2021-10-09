عاجل.. السيسى يسلم جوائز لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية بمعرض تراثنا

جدة - نرمين السيد - سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، على هامش افتتاحه اليوم السبت، فعاليات معرض (تراثنا) للحرف اليدوية، المقام حتى 15 أكتوبر، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وحصل المشروع الأول لسيدة من محافظة الفيوم، على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، فيما فازت سيدة من سوهاج بالجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، وقد وجه الرئيس السيسى بزيادة قيمة هذه الجائزة نظرا لأن السيدة تعول ثمانية أطفال، فى حين فاز بالجائزة الثالثة شاب من محافظة الغربية. وكان الرئيس السيسى قد تفقد صباح اليوم، أجنحة معرض (تراثنا)، والذى يعد أكبر ملتقى إقليمى للحرفيين والمبدعين ومصممى المنتجات اليدوية والتراثية، كما تبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم، لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

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