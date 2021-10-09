فيديوجراف- إعلام رقمى.. قفزة نوعية فى معدل انتشار الإنترنت بمصر

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى الفقزة النوعية فى الإعلام الرقمى بمصر. وأشار تقرير Digital Report 2021، إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر مطلع عام 2021 حوالى 59.19 مليون فرد، كما أن 4.5 مليون مستخدم هو مقدار ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بزيادة 8.1 % بين عامى 2020-2021.

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