افتتحه الرئيس اليوم.. ماذا يقدم معرض تراثنا للحرف اليدوية؟

جدة - نرمين السيد - ويروج معرض "تراثنا" للحرف بمختلف أنواعها، كما يشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين، وأيضًا الشباب الراغب فى تعلم الحرف اليدوية للبدء فى مشروعاتهم الخاصة، وذلك من خلال العروض الحية عن الحرف اليدوية داخل المعرض، للحفاظ على هذه المهن من الاندثار، ونشر الثقافة الفنية بين مختلف أجيال مصر.

وتضم المنتجات التى تعرض فى المعرض: "مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الإكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء".

ويدعم المعرض عدد من الوزارت فى مقدمتها "التنمية المحلية"، حيث وجه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمشاركة الوزارة بمشروعها التنموى ومبادرتها "أيادى مصر"، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وداخل جناح وزارة التنمية المحلية، سيعرض برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية العالمى وخبراء شركة "إى أسواق مصر"، آليات استخدام منصة "أيادى مصر" وما تحتويه من حرف يدوية مصنوعة بأياد المبدعات من محافظتى قنا وسوهاج.

من جانبها، صرحت وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع، بأن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالى فى الفترة من 9–15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يضم 1.500 من أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة فى المنتجات التراثية والمؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت جامع إلى أن المعرض يشهد عددا متنوعا من الفعاليات منها العروض الحية التى توضح للزائرين تفاصيل تصنيع مختلف هذه الحرف، ومنها إنتاج السجاد اليدوى، باستخدام النول بالإضافة إلى الحفر على النحاس، وتشكيل الخزف، والفخار، والجريد والخوص.

كما يوجد جناح لتعليم الأطفال الحرف اليدوية، وعرض منتجات المبدعين منهم مما يعمل على تكوين جيل جديد مهتم بهذه الحرف ويعمل على تطويرها وتجديدها وتتيح لهم المشاركة فى المعرض التعرف على الثقافات المتنوعة والفنون المختلفة التى تتميز بها الحضارة المصرية، مما يعمل على الحفاظ على هذه الفنون واستمرارها لأجيال أخرى قادمة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الدورة الثالثة من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس،

وتفقد الرئيس السيسى، المنتجات المعروضة، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة عصر اليوم، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد حتى 15 أكتوبر الجارى اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.