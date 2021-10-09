تحقيق العدالة.. أهداف استراتيجية النيابة العامة فى التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وتهدف الاستراتيجية إلى تيسير الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.

كما تسعى النيابة العامة لبلوغ الهدف الاستراتيجى العام من خلال تحقيق 5 أهداف استراتيجية فرعية فى 5 مجالات من أعمال النيابة العامة، وتتضمن:

القيادة والإدارة

ويعتمد على ترسيخ قيادة النيابة العامة لأهمية التحول الرقمى فيها والعمل على هيكلة منظومته وتحديد أدوار القائمين عليه ومسؤوليتهم سعيا لتيسير الإجراءات القضائية، من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمى، على أسس علمية ودعم العناصر المسؤولة عن تنفيذها لتلبية احتياج المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها، بما يوافق التطور التكنولوجى، وتوفير التواصل معهم عبر القنوات الرقمية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى المستحدثة.

الوعى

ويعتمـد على نشـر وتعميـم ثقافة التحول الرقمى بمفهومه الصحيح لدى المواطنين، وأعضاء النيابة العامة وموظفيها، لرفع الوعى لديهم وتشجيعِهم على الانخراط فى المشروعات والمبادرات الرقمية، بما يلبى احتياجاتهم، وتحفيزهم على مواجهة مقاومة التغيير من النظام الورقى إلى الرقمى، وإحاطتهم بمخاطر التكنولوجيا لتفاديها.

القدرة والإمكانيات

ويعتمد على الاستخدام الأمثل لقدرات وإمكانات النيابة العامة للنهـوض بمنظومـة التحول الرقمى فيها، من خلال رفع كفاءة مواردها البشرية لاعانتهم على أداء دورهم وتحمل المسئولية باستمرارية، وتدريب أعضائها وموظفيها والفننين المتخصصين وفق مناهج علمية متطورة ودوام تحفيزهم وتشجيعهم وتأكيد ضرورة توثيق إجراءات منظومة التحول الرقمى ومراجعتها دورى وتوفير الدعم المالى اللازم لها.

الابتكار والإبداع

ويعتمد على دعم الابتكار والإبداع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير وتيسير دورة عمل النيابة العامة ضوء أحكام القانون، وتقديم الخدمات الرقمية المستحدثة للمواطنين بعد تحديد حاجاتهم وأولوياتهم منها، بحيث تكون تطلعاتُهم وأمانيهم هى الهدف الأسمى من منظومة التحول الرقمى فى النيابة العامة.

التكنولوجيا

يعتمد على توفير البنية التحتية ومستلزمات التشغيل والأنظمة، والبرامج والتطبيقات الرقمية المتكاملة، لـدعـم مجالات العمل فى منظومة التحـول الرقمى بالنيابة العامة، من خلال التخطيط الأمثل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتوفير الدعم التقنى لها، وضمان أمنها وسلامتها، وتوفير قناة اتصال موحدة بالمواطنين، وأعـضاء النيابة العامة، وتحقيق الـتكامل التكنـولوجى مع مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ الـقانون، بما يـوافـق المعايير الدولية دعما لسهولة وسرعة تقديم الخدمات الخدمات الرقمية.