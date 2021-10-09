مدبولى يتفقد أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال تطوير منطقة سور مجري العيون يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين. وكان رئيس الوزراء أكد فى تصريحات سابقة أن عمليات التطوير تعتبر بمثابة تدخل جراحيّ، وبحرص شديد على النسيج والطابع العمراني، وطبقا لمعايير التدخل المتعارف عليها عالميا في المناطق التاريخية ويستهدف إحياء النسيج العمراني للقاهرة التاريخية، الذي يعبر عن الحقبة التاريخية التي نشأ فيها، مع مراعاة إعادة الاستخدام التكيفي للمباني الأثرية ، وترميم المباني التراثية غير المسجلة، وإزالة التشوهات الصارخة في الطابع المعماري، إلى جانب توفير خدمات وأنشطة ثقافية وحرفية وسياحية تتناسب مع طبيعة المنطقة، وتيسير حركة المشاة، وتنسيق المسارات والشوارع لتتناسب مع طابع المنطقة التاريخية.

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