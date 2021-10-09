الحكومة تنفى وجود صور ساخرة و”كوميكس” بالكتاب المدرسي لمنهج الأحياء الجديد الخاص...

انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022، وأن الصور المتداولة مفبركة، وغير واردة بأي من الكتب المدرسية لأي من الصفوف الدراسية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي العام، وأن منهج الأحياء كما هو كالعام السابق، دون أي تغييرات أو إضافات جديدة، مُشددةً على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لا يتم طباعتها، وإنما يتم إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

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