/655156/نائب-محافظ-المنيا-يتابع-انتظام-سير-العملية-التعليمية-تزامنا-مع-بدء-العام-الدراسي-الجديد

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي 2021 – 2022، للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وتوافر أجهزة قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات من قبل الطلاب داخل الفصول ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نائب محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأجرى نائب محافظ المنيا، صباح اليوم جولة تفقدية على عدد من المدارس بمدينة المنيا، شملت مدارس (الراعي الصالح الخاصة – الإنجيلية الابتدائية – الاقباط الثانوية بنين)، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، الدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور احمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وجه نائب المحافظ، الدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، بإلقاء محاضرة توعوية للطلاب داخل المدارس التي تم المرور عليها بمخاطر تداعيات فيروس كورونا، وطرق الوقاية والعلاج، كما تابع انتظام سير العملية التعليمية حيث تم المرور داخل الفصول للتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية للطلاب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

دعوات إلكترونية لمنع التزاحم

وناشد المديرون أولياء الأمور المتجمعين أمام البوابات لإتاحة الفرصة لدخول التلاميذ للمدرسة، لتسكينهم بالفصول بأريحية، وعدم التزاحم أمام بوابات المدارس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة منعا لتفشي فيروس كورونا، كما طالبوا بالتوعية بعدم وضع أيديهم بأماكن استخدمها غيرهم، وعدم التزاحم في اي مكان وارتداء الكمامة والبعد عن المتكلم أمامه قدر المستطاع.

في سياق متصل، وجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أجهزته التنفيذية بالمرور على كافة المنشآت التعليمية داخل مركز اسنا وعدم وجود اي اشغالات بمحيط المدارس ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، والتأكد من عدم وجود أي إشغالات في محيط المدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.