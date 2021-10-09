/655166/غرفة-عمليات-مركزية-كيف-استقبلت-المدارس-الطلاب-في-أول-يوم-دراسي

شهد أول يوم بالعام الدراسي الجديد، العديد من الإجراءات أهمها تطبيق التعليمات الاحترازية والوقائية، لمجابهة فيروس كورون(كوفيد-19) في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب، فضلاً عن توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء في الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، وارتداء كمامة وقياس درجة حرارة الطلاب بداية من دخولهم من بوابة المدرسة.

دوت الخليج

وبدء اليوم السبت 9 أكتوبر الجارى، العام الدراسي الجديد، حيث تستقبل المدارس طلابها في 12 محافظة، كما قررت المدارس تطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية.

واستهلت الدراسة، اليوم السبت، في مدارس كلا من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، فضلا عن المدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات، بينما تستهل الدراسة غدا الأحد بمدارس: القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط.

بدورها شدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس، من بداية يوم دراسي، مضيفة أنها تحرص كل الحرص على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية داخل الفصول، مع تلقى أي شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار اليوم.

تحية العلم

وشهدت المدارس العديد من المراسم، كطابور الصباح وأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، مع توجيه كلمة للطلاب خلال الإذاعة المدرسية، لتوعيتهم بالحفاظ على إجراءات كورونا الاحترازية، و غسل الأيدي بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على أهمية انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة عدا المدارس الرسمية والتجريبية للغات والخاصة، فتبدأ الدراسة بها غد الأحد.

دعوات إلكترونية لمنع التزاحم

وناشد المديرون أولياء الأمور المتجمعين أمام البوابات لإتاحة الفرصة لدخول التلاميذ للمدرسة، لتسكينهم بالفصول بأريحية، وعدم التزاحم أمام بوابات المدارس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة منعا لتفشي فيروس كورونا، كما طالبوا بالتوعية بعدم وضع أيديهم بأماكن استخدمها غيرهم، وعدم التزاحم في اي مكان وارتداء الكمامة والبعد عن المتكلم أمامه قدر المستطاع.

في سياق متصل، وجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أجهزته التنفيذية بالمرور على كافة المنشآت التعليمية داخل مركز اسنا وعدم وجود اي اشغالات بمحيط المدارس ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، والتأكد من عدم وجود أي إشغالات في محيط المدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

غرفة عمليات مركزية

كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة، والحرص على وجود غرف عمليات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة الوضع الصحي داخل المدارس واستقرار العام الدراسي الجديد، إذ كشف. الدكتور طارق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء التي تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الساعات المنصرمة حول نية الوزارة تقليص المدة الزمنية للحصة بجانب انصراف الطلاب من المدارس مع تمام الساعة الحادية عشرة صباحا كل يوم.