رئيس جامعة دمنهور :انتظام سير الدراسة بكافة الكليات العملية والنظرية دون أى مشاكل «فيديو»

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هنا الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عمداء ووكلاء وجميع الطلاب بجامعة دمنهور ببدء العام الدراسي الجديد، مهنئًا الرئيس السيسي وجميع القيادات المصرية، والقوات المسلحة، بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور خلال حور لموقع دوت الخليج في اول ايام استقبال العام الدراسي الجديد، انه تم اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية بجميع كليات الجامعة من تعقيم الأماكن العامة، والتشديد على الطلبة بارتداء الماسكات خلال اليوم الدراسي، كما تمت صيانة المدرجات والقاعات، بالإضافة إلى تحويل المقررات إلى إلكترونية، وتدريب الطلبة على كيفية التعامل معها،بالإضافة إلى تطعيم جميع طلاب الجامعة والعاملين والموظفين بنسبة 100% بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في تطعيم الجرعة الثانية.

رئيس جامعة دمنهور :انتظام سير الدراسة بكافة الكليات العملية والنظرية دون أى مشاكل

واكد رئيس الجامعة، انتظام سير الدراسة بكافة الكليات العملية والنظرية دون أى مشاكل تذكر، وسط اقسي درجه من الإجراءات الإحترازية، مضيفا أنه تم تنظيم عدة فاعليات لاستقبال الطلاب الجدد وإلقاء محاضرات توعوية من اجل تعميق الشعور الوطنى بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة هى شريك أساسى فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات باعتبارها بيت خبرة متخصصة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، لافتا أنه سيتم افتتاح عدد من الصروح العلمية خلال الفترة المقبلة منها افتتاح كلية الهندسة التى تقام لأول مرة فى محافظة البحيرة.

والجدير بالذكر أن المدارس والجامعات، قد فتحت صباح اليوم السبت أبوابها أمام الطلاب، لاستقبال العام الدراسي 2021/ 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، واستقبلت جامعة دمنهور في اول الدراسة الطلاب بالأغاني الوطنية والوررود وذلك بحضور الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكيلاً الكليات.

حيث شهد الاستقبال عرض الأغانى الوطنية بكافة أرجاء ساحات الكليات المختلفة، وقام الطلاب بتحية العلم المصرى وكذلك تقديم فقرات فنية فى حب الوطن، قام بتقديمها طلاب الجامعة.