/655172/في-يومه-العالمي-بماذا-يهدف-احتفال-العالم-بالبريد

دوت الخليج

أولًا البريد يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية، لذا يحتفل العالم باليوم العالمي للبريد، في التاسع من أكتوبر سنويًا، بالعديد من الفاعليات والطرق كلا بطريقته، بهدف زيادة الوعي بدور وأهمية البريد في الحياة اليومية للأفراد والشركات.

خدمات بريدية جديد فى اليوم العالمي للبريد

فتتخذ بعض البلدان اليوم العالمي للبريد عطلة رسمية، وتقدم من خلال هذا اليوم منتجات وخدمات بريدية جديدة، تستخدم بعض البلدان المناسبة لمكافأة موظفيها، وهناك أيضًا يتم تنظيم معارض لهواة جمع الطوابع وإصدار طوابع جديدة، كما تنظم أنشطة أخرى، مثل عرض ملصقات بمناسبة يوم البريد العالمي في مكاتب البريد والأماكن العامة.

اليوم العالمي للبريد

وهناك بعض البلدان التي تنظم أيام مفتوحة في مكاتب ومراكز البريد والمتاحف البريدية، كما تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، تمنح بعض من الإدارات البريدية هدايا تذكارية خاصة بالبريد.

لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي (UPU) أما عن اختيار هذا االتاريخ، فيعود إلى إعلان ذلك اليوم من قبل مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي لعام 1969 في طوكيو باليابان، حيث تم اقتراح اليوم من قبل شري أناند موهان نارولا، عضو الوفد الهندي. ومنذ ذلك الحين، تم الاحتفال باليوم العالمي للبريد كل عام في 9 أكتوبر.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم في 9 أكتوبر من كل عام للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالم الذي بدأ في عام 1874 في سويسرا، وتشارك الدول في هذا الاحتفال لتسليط الضوء على أهمية الخدمة البريدية.