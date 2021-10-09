مقتل عامل بطلق ناري في كرداسة

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهلي منطقة كرداسة، اليوم السبت، مصرع عامل بعد إطلاق النار عليه عن طريق الخطأ خلال مطاردة شخص لاثنين آخرين يستقلان دراجة بخارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عامل بطلق ناري في كرداسة

مطاردة شخصين يستقل كل منهما دراجة بخارية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، عن أن الضحية تعرض لإطلاق نار أمام منزله في كرداسة، حيث أتضح أن المجني عليه خلال تواجده بصحبة شقيقه أمام منزلهما، فوجئا بمطاردة شخصين يستقل كل منهما دراجة بخارية، أحدهما يعمل بورشة كاوتش، يطاردان آخرين يستقلان دراجة بخارية، وأشهر العامل بندقية آلية أطلق منها أعيرة نارية أصابت المجني عليه، ما أسفر عن مقتله.

ونجح شقيق الضحية بمساعدة الأهالي من مطاردة المتهم وضبطه، واعتدى عليه عدد من الأشخاص بالضرب ما أسفر عن إصابته، بالوجه وأنحاء جسده، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم التحفظ على المتهم، وضبط بحوزته بندقية آلية، و8 طلقات، وغطاء رأس "ماسك "، وتم نقله إلى المستشفى وسط حراسة مشددة لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أمام رجال مباحث، أنه فوجئ بمشاجرة شخصين مع صديق له " عاطل"، فأحضر بندقية آلية وطارد الشخصين لمناصرة صديقه، وأطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليه الذي تصادف تواجده أمام منزله.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بمقتل شخص نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف المتهم أمام العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.