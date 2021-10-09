/655161/ضربته-بشاكوش-كشف-ملابسات-العثور-على-جثة-شخص-في-مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بالعثور على جثة شخص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شخص بمطروح

منذ عدة أيام

وفـى وقت سابق حضر للقسم «عامل ، مقيم بدائرة القسم»، وأبلغ باختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها، وبعرض الجثة على الـمبلغ تعرف عليها وقرر أنها لوالده وأشار بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمطروح أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة «شخصين لأحدهما معلومات جنائية».

أعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ، لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه على شراء قطعة أرض فقام باستدراجه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام «جاكوش» فأودى بحياته ، وبعد ذلك اتصل بالمتهم الهارب لمساعدته فى نقل الجثة بإستخدام «تروسيكل» بدون لوحات معدنية»، وقاما بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها بمركبة «التروسيكل» وإلقائها بمحل العثور واستخدام السكين فى قطع الشريط المشار إليه وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.