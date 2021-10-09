« تخصصوا في سرقة سيارات»..القبض على تشكيل عصابي في التجمع الأول

/655162/تخصصوا في-سرقة-سياراتالقبض-على-تشكيل-عصابي-في-التجمع-الأول

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم، تحت تهديد الأسلحة النارية بمنطقة التجمع الأول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين في التجمع الأول

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إشارة من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من مجهولان يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده بإستخدام فرد خرطوش «كان بحوزته»، واستوليا منه على السيارة خاصته وهاتفى محمول، حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه، ولاذا بالفرار .

فحص كاميرات المراقبة

وبإجراء التحريات الأولية اللازمة وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة مكان الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية».

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما «بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية».

أعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وأعترف بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما «سيئ النية»، «صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان».

وتم بإرشـادهما ضبط المذكور وبحوزته السيارة «3» هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعه السرقة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.