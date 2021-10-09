/655165/في-حتة-تانية-عندي-نجوم-الفن-يحتفلون-بعيد-ميلاد-روبي-ال-40

احتفلت ،أمس الجمعة، الفنانة رانيا محمد حسين توفيق الشهيرة بـ «روبي» بعيد ميلادها الـ 40، إذ أنها من مواليد 1981، وهى إحدى أهم نجمات جيلها وأكثرهن جرأة، حيث أنها استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات الفنية سواء من خلال الغناء أو التمثيل بالإضافة إلى الرقص والاستعراض.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الوسط الفني بعيد ميلاد النجمة روبي.

عيد ميلاد روبي الأربعين

وحرص نجوم ونجمات الوسط الفني على الاحتفال بها وتهنئتها بتلك المناسبة، متمنين لها السعادة ومزيد من النجاح في عامها الجديد على أنغام أغنيتها «في حتة تانية».

احتفل بها النجم أحمد حاتم من خلال خاصية استوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث أنه نشر الفيديو الساخر الذي كان يغني فيه أغنيتها «في حتة تانية» وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة.. بحبك".

وكتب الفنان محمد ميكاوي: "عيد ميلاد سعيد يا أحلى واحدة وأطيب واحدة كمان".

بينما نشرت هنا شيحة صورة برفقتها وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد".

وبصور سيلفي معها، هنأتها الفنانة جيلان علاء قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

روبي تحقق نجاحًا واسعًا بأغنيتها «حتة تانية»

وحققت روبى رقم قياسي هذا الصيف بأغنيتها "حتة تانية"، والتي وصلت إلى 100 مليون نسبة استماع في 4 أشهر فقط من طرحها، بعد عودتها للغناء بعد غياب سنوات، وطرحت روبي بعدها عدة أغاني على يوتيوب.

وعرض للفنانة روبى مؤخرًا حلقات مسلسلها الجديد "شقة 6" على إحدى المنصات الرقمية

آخر أعمال روبي الدرامية

يذكر أن مسلسل "شقة 6" بطولتها مع أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.