/655168/أهلي-جدة-ينهي-إتفاقة-مع-الزمالك-لإستعارة-النقاز-وشرط-وحيد-للإعلان-الرسمي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تسويق حمدي النقاز وخروجة علي سبيل الإعارة لمدة موسم بعد صدور قرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم بحرمان نادي الزمالك من قيد اللاعبين لمدة فترتين متتاليتين.

إنتهاء فترة الإنتقالات في السعودية

الجدير بالذكر أنة تم إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفيفة بالدوري السعودي نهاية أغسطس الماضي ولكن هناك بند في لائحة الإتحاد السعودي يسمح للأندية في حالة إصابة أحد لاعبيها إصابة مزمنة بإستبدالة وهو ما يسعي إلية مسؤولوا النادي السعودي بالتعاقد مع حمدي النقاز بعد إصابة الصربي ليوبومير فيسا لاعب خط وسط الفريق.

ومن المقرر أن يخرج النقاز علي سبيل الإعارة إلي صفوف أهلي جدة السعودي لمدة موسم واحد علي أن يعود إلي صفوف نادي الزمالك بعد إنتهاء فترة الغقوبة الموقعة علية.

وكان نادي الزمالك قد أتم تعاقدة مع حمدي النقاز لمدة ثلاث مواسم بعد فسخ تعاقدة مع نادية الترجي التونسي.

تدريبات الزمالك

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق خاض مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام فريق الاتحاد الليبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

مباراة الزمالك القادمة

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.