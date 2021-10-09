/655170/بهاء-الدين-يعارض-نزول-قال-فاكرينك-في-ألبوم-عمرو-دياب-لهذا-السبب

عارض الشاعر بهاء الدين فكرة نزول أغنية «قال فاكرينك» للهضبة عمرو دياب في ألبومه الغنائي، وطالب باقتصارها على الحفلات فقط حتى لا تفقد رونقها.

دوت الخليج يرصد معارضة الشاعر الغنائي بهاء الدين نزول أغنية قال فاكرينك بألبوم الهضبة عمرو دياب.

كتب بهاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بالنسبة لأغنية قال فاكرينك اللى كتير عايزينها تنزل ف ألبوم عمرو دياب، قال هنزلها علشان بهاء وأكيد كان بيهزر لأنه عارف إن أنا مش مع نزولها ف ألبوم نهائى لأنها نجحت ف الحفلات بشكل كبير وجميل جدا لم يحدث من قبل هى و أكتبلك تعهد".

بهاء الدين يطالب باقتصار قال فاكرينك على الحفلات

وتابع: "ولو عايزين نجاح قال فاكرينك يستمر سيبوها للحفلات فقط، ولو فكرنا بشكل إحترافى يبقى أكبر غلط يتغير شكلها اللى سمعتوه ف الحفلات.. ومهما كان التوزيع حلو برضه مش زى الروح اللى إترسمت ف خيالكم للأغنية والحاله اللى عشتوها بيها، وأنا بأكرر لو بتحبوها سيبوها ناجحه ف الحفلات وبلاش تنزل ف ألبوم عمرو دياب".

عمرو دياب يصالح بهاء الدين محمد بعد أزمة «قال فاكرينك»

وكان الهضبة عمرو دياب، صالح الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وذلك من خلال أغنية «بتهزر» التى طرحها عمرو ضمن البومه الجديد «يا انا يا لأ»، بعد الازمة الاخيرة بسبب أغنية «قال فاكرينك».

وكان الهضبة أعلن عودة التعاون مع بهاء، بـ «قال فاكرينك» وأكد أنه سيقدمها في ألبومه «كل حياتي»، ولكنه استبعدها للمرة الثانية، دون إبداء أسباب، ليثير هذا الأمر غضب "الشاعر".

وتطورت الأزمة بينهما بسبب حفلة الهضبة بجامعة مصر الدولية، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لعمرو، وهو يهاجم أحد حضور حفله، بعدما ألح عليه الأخير في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.

عمرو دياب يرفض غناء قال فاكرينك

وقال دياب لطالب الأغنية: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".

بهاء الدين يرد على هجوم عمرو دياب

ورد بهاء الدين محمد، على الفيديو المنتشر معلقًا: "فى حد يعمل كده؟! الأغنية دى مابقيتش أغنيتى ولا أغنيتك! دي أغنية الجماهير! أول مره أشوف حد بيحارب نجاح أغنية له! معلش.. الحقيقة مرة.. ولسه".

وصالح عمرو دياب الشاعر الكبير بهاء الدين محمد بعد تعاونهما سويا فى أغنية «بتهزر» التى تم طرحها ضمن البومه الجديد «يا أنا يا لأ»