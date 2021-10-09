التعليم: لا صحة لوجود صور ساخرة بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول وجود صور ساخرة وكوميكس بالكتاب المدرسى المطبوع لمنهج الأحياء الجديد بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022.





وتواصل المركز، بحسب بيان، اليوم السبت، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود صور ساخرة وكوميكس بالكتاب المدرسى المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022، وأن الصور المتداولة مفبركة، وغير واردة بأى من الكتب المدرسية لأى من الصفوف الدراسية، مُوضحةً أنه لا يوجد أى منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوى العام، وأن منهج الأحياء كما هو كالعام السابق، دون أى تغييرات أو إضافات جديدة، مُشددةً على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لا يتم طباعتها، وإنما يتم إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصرى. وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]

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