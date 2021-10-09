المترو: طرح استمارة اشتراك الطلبة إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، خدمة جديدة تتيح للطلبة بمختلف المراحل الدراسية الحصول على استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية بتحميلها من داخل الموقع الإلكترونى للشركة.





وللحصول على الاستمارة اضغط هنا، وللدخول على الموقع الرسمى للشركة للاستفادة من باقى الخدمات على الرابط التالى اضغط هنا.

ويتم تحصيل تكلفة الاستمارة المطبوعة عند استخراج الاشتراك، وللطلبة الذين لم يتمكنوا من طباعة الاستمارة يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الاشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثانى، والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل.

وجاءت الموافقة على القرار تيسيرا وتسهيلا على الطلبة مستخدمى اشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظا عليهم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا ووصولا لتنفيذ رؤية الشركة التى تهدف لتوفير الوقت والجهد وللاستفادة من اتجاه الدولة المصرية فى دعم التحول الرقمى.

وأعلنت الشركة، فى بيانها تعليمات استخراج اشتراكات الطلاب بجميع المراحل التعليمية، على أن يتم استيفاء بيانات استمارة 256 لطلب الاشتراك بالصورة الشخصية واعتمادها من الجهة الدراسية بختم شعار الجمهورية، أيضا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر، ويتم اعتماد الصور الشخصية المرفقة "2 صورة حديثة"، بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة، والصورة الآخرى معتمدة من الخلف، وإرفاق صورة كارنية العام الدراسى الحالى أو إيصال المصروفات، ويتم استخراج اشتراك الطلبة من محل الإقامة إلى مقر الدراسة فقط.

واختتمت الشركة، بيانها بأنه تيسيرا على الطلبة والطالبات، تم فتح منفذ جديد لاستخراج الاشتراكات بمحطتى منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول، بالإضافة لمكاتب الاشتراكات الحالية بالخطين الأول والثانى والتى تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وسيمتد مواعيد العمل بها اعتبارا من السبت 9 أكتوبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء بمكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول وهى "حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة"، وبمكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الثانى وهى "كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة – المنيب".

ومن جانبه أضاف أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن هناك طفرة فى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولى المهندس كامل الوزير وزير النقل، وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التى تليق بالمستخدمين، مناشدًا جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، لتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالجهات وليس مترو الأنفاق فقط.