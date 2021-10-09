لتوفير 6 آلاف فرصة عمل.. محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيف الشباب

وقال المحافظ فى تصريح اليوم، إن الملتقى يتم بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويوفر فرص عمل للشباب حاملى جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسى (بدون مؤهل) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر فى القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذى يريده.
حيث يشارك فى الملتقى شركات تعمل فى مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والإلكترونيات والمنسوجات والجودة والأمن والمأكولات والألبان والمطاعم والحاسب الآلى.
وعقب الافتتاح، حرص المحافظ على تفقد أروقة الملتقى لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم فى فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى، مؤكداً أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل.
وأشار راشد إلى أن الشركات والجهات المشاركة فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع الشباب بعد حصولهم على الوظيفة لمساعدتهم فى حل أى معوقات قد تواجههم.
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