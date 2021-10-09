صور.. وزير التنمية: ضبط 9 كلاب و20 فأرا من الأنواع النادرة فى سوق الجمعة

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إنه تم ضبط 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأرا من الأنواع النادرة والزينة، رفقة عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطرى لتسلمها لحديقة الحيوان.





جاء ذلك نتيجة الحملة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالقاهرة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحى الخليفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطرى بالمحافظة والحى، لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة فى المرور الدورى على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها. وأضاف شعراوى، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لاستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبيه على مسؤولى حى الخليفة بالمرور الدورى على تلك المنطقة.

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