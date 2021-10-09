اتفاقية عمل جماعية بين يونيفرسال والعامة للعاملين بالصناعات المعدنية

جدة - نرمين السيد - شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات "يونيفرسال"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بعد أن نجحت الوزارة فى تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم فى الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.





وقع الاتفاقية هانى مبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وخالد الفقى، رئيس النقابة العامة و14 من ممثلى العاملين بالشركة.

ونصت الاتفاقية على صرف باقى شهر يوليو 2021 لباقى العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم "الإداريين والفنيين"، الثلاثاء المقبل، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضى لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد، وصرف مرتب سبتمبر الماضى على دفعتين "الدفعة الأولى يوم 20 أكتوبر الجارى، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة، فضلا عن صرف حافز الإنتاج الشهرى لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادى.

وتلتزم إدارة الشركة بالانتظام فى صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من شهر أكتوبر 2021 وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر، على أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر فى المواعيد المحددة بالاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية على أنه اعتبارا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهرى المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال.

ويتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات "يونيفرسال" بكامل طاقتها الإنتاجية، وفى جميع المصانع والقطاعات اعتبارا من اليوم السبت.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه على الرغم من أن أيام توقف العمل لا يتم صرف أجر عنها إلا أنه انطلاقا من حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على أبنائه العاملين ورغبته فى عدم الإضرار بهم، فقد وافقت الشركة على تحمل مدة التوقف ما عدا 4 أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد إجازات العمال عن عام 2021، وفى حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم، ويتم خصم 4 أيام من إجازات العمال عن عام 2022، ومن ثم لا يحق للشركة الرجوع على العاملين بإية إجراءات قانونية أو تأديبية ويتعهد بعدم اتخاذ أى إجراءات عقابية ضد أى من العمال بشأن هذه الفترة.