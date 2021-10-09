جراحات دقيقة بالمنظار تتم بالتعاون بين فريقي مستشفيي التضامن والنصر التخصصي التابعين...

في نجاح جديد بتخصص جراحات الأورام والمناظير تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أجريت جراحتين دقيقتين على يد الفريق الطبي المتميز بمستشفى التضامن وبالتعاون مع مستشفي النصر التخصصي ببورسعيد، جاءت الحالة الأولي لمريض يعاني من ورم سرطاني بالقولون، وتم إجراء استكشاف للبطن بالمنظار الجراحي، واستئصال للورم وعمل توصيل للقولون عن طريق الدباسات الجراحية، فيما جاءت الحالة الثانية لمريض يعاني من متلازمه شريان المساريقي العلوي، وتم إجراء استكشاف بالمنظار للاثني عشر، مع عمل وصلات معوية.

وذلك على يد الفريق الطبي، المكون من :-

د.أيمن أبو شميلة "استشاري جراحة الاورام والمناظير، رئيس قسم جراحة الأورام معهد أورام دمنهور".

د. محمود عمار "اخصائي جراحة الاورام مستشفي التضامن".

د. أحمد خميس "استشاري ورئيس قسم التخدير بمستشفي التضامن، وأستاذ التخدير جامعة عين شمس".

وبمشاركة م/شيماء العربي " من فريق التمريض"