في نجاح جديد بتخصص جراحات الأورام والمناظير تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أجريت جراحتين دقيقتين على يد الفريق الطبي المتميز بمستشفى التضامن وبالتعاون مع مستشفي النصر التخصصي ببورسعيد، جاءت الحالة الأولي لمريض يعاني من ورم سرطاني بالقولون، وتم إجراء استكشاف للبطن بالمنظار الجراحي، واستئصال للورم وعمل توصيل للقولون عن طريق الدباسات الجراحية، فيما جاءت الحالة الثانية لمريض يعاني من متلازمه شريان المساريقي العلوي، وتم إجراء استكشاف بالمنظار للاثني عشر، مع عمل وصلات معوية.
وذلك على يد الفريق الطبي، المكون من :-
د.أيمن أبو شميلة "استشاري جراحة الاورام والمناظير، رئيس قسم جراحة الأورام معهد أورام دمنهور".
د. محمود عمار "اخصائي جراحة الاورام مستشفي التضامن".
د. أحمد خميس "استشاري ورئيس قسم التخدير بمستشفي التضامن، وأستاذ التخدير جامعة عين شمس".
وبمشاركة م/شيماء العربي " من فريق التمريض"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جراحات دقيقة بالمنظار تتم بالتعاون بين فريقي مستشفيي التضامن والنصر التخصصي التابعين... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.