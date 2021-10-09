مترو الأنفاق : اطلاق خدمة جديدة تتيح للطلبة الحصول على إستمارة الإشتراكات...

أطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خدمة جديدة تتيح للطلبة بمختلف المراحل الدراسية الحصول على إستمارة الإشتراكات بطريقة إلكترونية بتحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي

https://www.cairometro.gov.eg/ar/ApplicationForms

و للدخول على الموقع الرسمي للشركة للإستفادة من باقى الخدمات على الرابط التالي Cairometro.gov.eg

على أن يتم تحصيل تكلفة الإستمارة المطبوعة عند إستخراج الإشتراك وللطلبة الذين لم يتمكنوا من طباعة الإستمارة يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الإشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل ، وجائت الموافقة على هذا القرار تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة مستخدمى إشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظا عليهم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا ووصولا لتنفيذ رؤية الشركة التى تهدف لتوفير الوقت والجهد وللإستفادة من إتجاه الدولة المصرية فى دعم التحول الرقمي .

وأعلنت الشركة فى بيانها التعليمات الخاصة باستخراج الإشتراكات الخاصة بالطلاب بجميع المراحل التعليمية على أن يتم إستيفاء بيانات إستمارة ٢٥٦ لطلب الإشتراك بالصورة الشخصية واعتمادها من الجهة الدراسية بختم شعار الجمهورية ، أيضا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر ، يتم إعتماد الصور الشخصية المرفقة ( عدد ٢ صورة حديثة ) بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الاخر على الإستمارة والصورة الاخرى معتمدة من الخلف ، إرفاق صورة كارنية العام الدراسي الحالي أو إيصال المصروفات ، يتم إستخراج أشتراك الطلبة من محل الإقامة إلى مقر الدراسة فقط .

وأختتمت الشركة بيانها بأنه تيسيرا على أبنائنا الطلبة والطالبات تم فتح منفذ جديد لاستخراج الإشتراكات بمحطتى منشية الصدر و عزبة النخل بالخط الأول بالإضافة لمكاتب الإشتراكات الحالية بالخطين الأول والثاني والتى تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا و سيمتد مواعيد العمل بها إعتبارا من السبت الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢١ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا بمكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الأول وهى ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة ) و بمكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الثاني وهى ( كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) .

ومن جانبه أضاف احمد عبد الهادى بكير " متحدث المترو " أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التى تليق بمستخدمى مترو الأنفاق ، مناشداً جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وجميع قيادتها والعاملين بها عام دراسي موفق وينتهي بالنجاح لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية مع تمنياتنا برحلات تحمل جميع وسائل الراحة والأمان لجميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق .