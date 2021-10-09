الرئيس السيسي يتفقد أجنحة الإمارات والأردن والسودان المشاركة بمعرض «تراثنا»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجنحة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان، المشاركة فى معرض (تراثنا) للحرف اليدوية والتراثية المقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد - صباح اليوم السبت - أجنحة معرض (تراثنا)، والذى يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممى المنتجات اليدوية والتراثية، كما تبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

وأعرب وفد العارضين الإماراتيين، عن شكره لإتاحة الفرصة لعرض منتجات 100 عارض إماراتي.

فيما أوضح وفد العارضين السودانيين أنهم يشاركون فى معرض (تراثنا) للعام الثانى على التوالى، فى إطار الحرص على خلق شراكات مع الجمعيات المصرية، مشيرين إلى أنهم يعرضون فى جناحهم الخاص بالمعرض، أجزاء من التراث السودانى والعطور والديكور والأزياء والحلى والجلود.

فى حين أعرب وفد العارضين الأردنيين عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة المنتجات التراثية اليدوية والطبيعية الأردنية، فى معرض (تراثنا)، فى إطار العلاقات الخاصة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشارك فى المعرض - هذا العام - 1500 عارض محلى بالإضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك فى إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادى إقليميًا.

ومن بين المشاركين فى معرض (تراثنا) - الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجارى - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجى للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والسياحة والتعليم العالى، من خلال عدد من الجامعات المصرية التى تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومى للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة فى الملابس والاكسسوارات والحلي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة عصر اليوم السبت حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد حتى 15 أكتوبر الجارى اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.