/655174/كريم-بنزيما-حلمي-منذ-الصغر-هو-أن-أتمكن-من-الفوز-بالكرة-الذهبية

أكد الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني، أن حلمه التتويج بالكرة الذهبية منذ الصغر وذلك بعد ترشحة للجائزة هذا العام 2021.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

بنزيما تألق وقاد الديوك لعبور بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعدًا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال بنزيما في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية: "حلمي منذ الصغر هو أن أتمكن من الفوز بالكرة الذهبية ، وهو الحلم الذي يحلم به كل اللاعبين. صحيح أن أهم شيء هو الفريق دائمًا ، ولكن عندما تلعب دورًا مهمًا وتحرز الكثير أهداف ، تفكر في الكرة الذهبية".

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام فرنسا:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد - ديناير - فيرتونخين - كاستاني

خط الوسط: فيتسيل - تيليمانس - دي بروين

خط الهجوم: كاراسكو - إيدين هازارد – لوكاكو

تشكيل منتخب فرنسا أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - كوندي - فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز - رابيو - بوجبا -

خط الهجوم: جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما