/655175/حلمي-بكر-يكذب-سهير-رمزي-ويكشف-عمرها-الحقيقي-عند-زواجهما

دوت الخليج يرصد رد المةسيقار حلمي بكر على الفنانة سهير رمزي بشأن زواجهما.

زواج سهير رمزي من حلمي بكر

قالت سهير خلال حلولها ضيفة على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة «dmc»: " أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل".

الأمر الذي أثار الجدل حول كيفية زواجها وهي لازالت قاصر، حيث أن عمرها حين كان 16 عامًا فقط.

حلمي بكر ينفى تصريحات سهير رمزي حول زواجهما بعمر ال 16

ليرد حلمي بكر على تلك التصريحات نافيًا ما قالته: "احنا اتخطبنا وهي عندها 16 سنة، وقعدنا مخطوبين 4 سنين تقريبا، واتجوزنا وهي فى سن الـ20 وعلى مشارف سن الـ 21، أي أنها لم تكن قاصراً وقتها".

وأضاف: "استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، احيانًا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير".

تصريحات نارية لسهير رمزي

هذا وقد حلت سهير رمزي ضيفة على برنامج «السيرة» في الجزء الثاني من حلقتها، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة «dmc»، أمس الجمعة، وتطرقت رمزي لعدة موضوع مثيرة للجدل كارتدائها الحجاب وإجهاضها لأطفالها.

سهير رمزي تجهض أطفالها بسبب حبها لوالدتها

واعترفت سهير رمزى، خلال الحلقة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن؛ بسبب الإجهاض، فكلما حملت فى طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب فى أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.

وقالت سهير رمزى: "أجهضت فى أول جوازة مرتين وطلقنى.. والجوازة الثانية أجهضت وزعل منى، ورفضت أخلف عشان محبش حد زى أمى".

وأضافت: "كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده فى القطط"، لافتة إلى أنها تنادى القطط وزوجها بنفس الاسم: بقول للقطط "لولو" ولجوزى "لولو".