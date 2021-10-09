نشوى الشريف لـ دوت الخليج: افتتاح الرئيس السيسي لمعرض تراثنا يعكس إهتمام الدولة بالحرف اليدوية والعاملين بها

/655173/نشوى-الشريف-لـ-تحيا-مصر-افتتاح-الرئيس-السيسي-لمعرض-تراثنا-يعكس-إهتمام-الدولة-بالحرف-اليدوية-والعاملين-بها

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية اليوم ،مؤكدة أنه يعكس رؤية الدولة ممثلة فى حرصها واهتمامها بالعاملين بالحرف اليدوية.

معرض تراثنا

وشددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على ضرورة الاستفادةمن الحرف اليدوية ومنتاجاتها من خلال التسويق لها خارجيا فى دعم اقتصاد الدولة، موضحة أهمية دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما تساهم به من توفير فرص عمل لقطاع مهم من المواطنين.

الحرف اليدوية

ودعت النائبة نشوى الشريف، إلى دعم أصحاب الحرف اليدوية، من خلال عمل معارض دولية لعرض منتاجاتهم والتسويق لها داخليا وخارجيا، إضافة إلى عمل دورات تثقيفية للتوعية بأهمية الحرف والمنتجات اليدية، كأداة مهمة للحفاظ على التراث والثقافة المصرية عبر العصور، إضافة إلى خلق جيل من الصناع المهرة اليدويين

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كان قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية".

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.