/655177/قفزات-التنسيقية--مكاسب-تحت-القبة-ولقاءات-مع-كبار-المسؤولين-واهتمام-فائق-بالشباب

في الوقت الذي كان فرسان تنسيقية شباب الأحزاب يمضون فيه بقوة نحو مقاعدهم المؤثرة باللجان النوعية لمجلسي النواب والشيوخ، كان آخرون يحافظون على وتيرة من العمل البرلماني والسياسي والخدمي الفائق، انتصارا لمصالح البلاد وتصحيحا لصورتها، وانحيازا لمطالب ومتطلبات أبنائها.

يرصد دوت الخليج صولات وجولات من العمل الدؤوب لقيادات وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بداية من الانخراط سريعا في انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان، مرورا بحصد المواقع في اللجان العامة والنوعية بمجلسي الشيوخ والنواب، وصولا لالتقاء السفراء والمسؤولين الأجانب للتعريف بما يدور على أرض مصر من طفرات، وصولا للاحتقال بالأعياد القومية، واستمرار الزيارات الميدانية للقرى والمدن المصرية.

انتصارات نيابية

لايتوقف قيادات وكوادر تنسيقية الأحزاب عن تحقيق وإحراز النجاحات تحت القبة، حيث حصل عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، وقد تمنت التنسيقية للنائب التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

وقبلها قد نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت ل٨ مقاعد، تمثلت في أربعة وكلاء ، و أربعة أمناء سر ، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية، وقد سبقهم أيضا أعضاء التنسيقية بمجلس النواب، ممن حصدوا 10 مقاعد في اللجان النوعية بالنواب.

الكويت الشقيق

صولات وجولات كوادر التنسيقية، تمتد من الداخل وحتى الخارج، حيث شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد البرلماني الذي مثل مصر في مؤتمر البرلمانيين العرب المنعقد بمقر مجلس الأمة الكويتي، وتم خلال أعمال المؤتمر مناقشة استكمال الهيكل التنظيمي للاتحاد، ووضع الرؤى المستقبلية للحركة الكشفية والارشادية بين ربوع الوطن العربي.

أكدت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية زيارة الكويت في وضع المخططات والمستهدفات الخاصة بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

وأوضحت الطباخ خلال لقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، دور الشباب المصري في عملية التنمية والحياة السياسية، والطفرة التي يقودها كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

سفير نيوزلندا

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسفير نيوزيلندا بالقاهرة، وضم الوفد كلا من طارق الخولي وعماد خليل ومحمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ وأحمد يحيى والدكتورة هدى روؤف أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ورحب السفير جريج لويس بالوفد، معبرا عن سعادته بلقاء وفد شبابي يضم نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرا إلى أن مصر دولة مهمة جداً بالنسبة لنيوزيلندا، وأن بلاده افتتحت سفارتها في القاهرة عام 2006 وكذلك قامت مصر بفتح سفارتها في نيوزيلندا عام 2010 والعلاقة بين البلدين ممتدة تاريخيا، وأكد شباب التنسيقية على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكين الشباب والمرأة وهو ما تجلى في مجلس النواب، الذي بلغت نسبة الشباب فيه 40 % ونسبة المرأة 26 % وهو الأمر الذي أبدى به السفير إعجابه واهتمامه.

عبر شباب التنسيقية عن سعيهم للتعاون مع التجارب الشبابية والسياسية في نيوزيلندا ، كما أكدوا على اهتمام الدولة بقضايا حقوق الإنسان كان أحدثها إطلاق الدولة لاستراتيجية وطنية في حقوق الإنسان، ورحبوا بتبادل طرح الرؤى في قضايا حقوق الإنسان في البلدين، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار عام 2022 عاما للمجتمع المدني، واستعرض الأعضاء قضايا التغير المناخي، وتطرق الأعضاء لمشكلة التطرف الدينى وظاهرة الإسلاموفوبيا خاصة في ظل تزايدها تجاه بعض الأقليات في الغرب .

حرب أكتوبر

وضعت التنسيقية نفسها في القلب من المشهد الوطني لقوى الشعب التي تحتفل بذكر ى نصر أكتوبر، حيث هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر عام 1973.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتزازها بتضحيات الشعب المصري وقواته المسلحة في معركة استرداد الكرامة والشرف، التي قدم فيها المصريون الغالي والنفيس من أموالهم وأبنائهم وأنفسهم، وتابعت: "إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة، فإننا نؤكد ضرورة استلهام روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر إلى المستقبل الذي يليق بمقدرات شعبها وقواته المسلحة".

تشجيع الأبطال

في الوقت الذي تجد فيه قيادات التنسيقية يهتمون بأكثر الموضوعات النوعية في السياسة الخارجية، ويطوفون على القرى والنجوع المصرية، ستجدهم إلى جانب النماذج المصرية الملهمة لتشجيعهم، حيث كرمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى، والحاصلة على فضية بارالمبياد طوكيو، والتي تم تكريمها من قبل من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت مرثا محروس إن البطلة فاطمة عمر لها بطولات كبيرة منذ عام 2000، وأنه كان من الرائع وجود بعض من ممثلي الكوادر المحترمة ممثلين عن أهل الاميرية لمشاركة النائبة الفخر والتكريم بأبنتهم الغالية، معربه عن سعادتها البالغة للبطلة حيث أنها تمثل نموذج للمرأة القوية المجتهدة، كما وجهت الشكر لأهالي جروب الأميرية على مشاركتها واللافتة الطيبة لوجودهم سويا.