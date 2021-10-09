/655178/أحمد-مهني-يطالب-بتشجيع-رجال-الأعمال-للدخول-في-الاستثمار-في-مجال-الحرف-اليدوية

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن قطاع الحرف اليدوية يعتبر واحد من أكبر الحرف الموجودة حيث يضم تلك القطاع أكثر من 4 ملايين عامل، ويأتي ذلك بسبب تطوير القطاع والاهتمام به من قبل الدولة المصرية في الأونة الأخيرة.

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النائب أحمد مهنى: الحرف اليدوية ساهمت بشكل كبير فى تطوير حياة الفرد

وأشار النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إلى أن الحرف اليدوية ساهمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في تطوير حياة الفرد وتقليل نسب البطالة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقدان العديد من العمال عملهم، ولذلك فكانت للحرف اليدوية دور كبير في النهوض الاقتصادي المصري خلال هذه الفترة.

النائب أحمد مهنى: لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة في تطوير قطاع الحرف اليدوية

وأكد عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن تقديم الدعم الكامل و الفني لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية، مطالبًا بتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار في هذا المجال لأن الاستثمار في هذا المجال سيصب في مصلحة الجميع ويزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.