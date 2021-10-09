فيفي عبده تتمايل على أنغام «البت الجامدة» والجمهور ساخرًا:«بقيتي الصبارة الراقصة»

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رقصت وتمايلت الفنانة والراقصة القديرة فيفي عبده في أحد قاعات المناسبات على أنغام أغنية «البت الجامدة دي» للمطرب الشعبي محمود الليثي، مثيرة غضب الجمهور.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة والراقصة فيفي عبده مؤخرًا عبر انستجرام.

فيفي عبده تثير غضب الجمهور

شاركت عبده متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيه كالعادة وهي تستعرض مفاتن جسدها.

وأثارت فيفي عبده مؤخرًا، غضب واستياء الجمهور، باستعراضها لجسمها وشعرها بحركات وصفوها بالجنون.

فيفي عبده تتمايل بشعرها

نشرت عبده مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، خرجت من خلاله لتصبح على للجمهور بحركات غريية.

الأمر الذي أثار استياء متابعيها، فعلق أحدهم قائلًا: "يا وليه اعقلي واتلمي بقى.. يخربيت جنانك"، وكتب الآخر: "اقفلوا عليها النت تاني وارحمونا".

فيفي عبده تثير الجدل

وقال الأخير:" اتهدي بقى يا ولية وروحي اعملي حاجة لآخرتك يا موكوسة، معتش فيكي حيل يا وليه للرقص والهبد دا.. الكفن ملوش جيوب يا حزيبونه".

تصريحات جريئة لفيفي عبده عن الرقص

وكانت قد صرحت فيفي عبده ببعض التصريحات الجريئة التي تبرز مدى حبها لمهنتها وإقتناعها بها، مشيرة إلى عدم تفكيرها في الإعتزال نهائيا والتوبة لأنها لا تجد أن الرقص بأمر خاطئ يحتاج للتوبة منه، ونرصد في تلك السطور أبرز هذه التصريحات:

-لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

-عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات.

-أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

-الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.

- بتعاكس من طوب الأرض وكل الأجيال بتحبني.

-لا افكر في اعتزال الرقص حاليًا، ومقتنع بده ولا حاجة للتوبة

-الراقصات الأجنبيات نجحن لرخص أجورهن ومفيش واحدة منهم مميزة

- أول ما نزل كاظم الساهر مصر جيه يتفرج عليا في night club.

زيجات فيفي عبده

وكانت قد فجرت فيفي عبده مفجأة للجمهور عن عدد زيجاتها في برنامج السيرة، بعدما أثارت الجدل مؤخرا بسبب أزمتها معهم، مشيرا إلى أن جميعهم تزوجها عرفي فيما عدا زوجها الأول كان شرعيا، فقالت: “أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى، وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها، ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل”.

وأشارت إلى أنها أنجبت أولى بناتها وهي في سن 25 سنة موضحة ان تعدد زيجاتها حفاظا على سمعتها وسمعة أبنائها، فقالت: “اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.