رئيس الوزراء يكلف بسرعة إنهاء مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة لاستقبال الرواد

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولته التفقدية لمشروعات التطوير بمنطقة مصر القديمة بتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، تمهيدا لاستقبال الزائرين، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.





وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذى يقام على مساحة تبلغ 63 فدانًا، يشمل مطاعم فى المنطقة الشمالية، ومرسى للقوارب، ومسرحا مكشوفا، وجزيرة استوائية، وساحة شاى، ومطعما جنوبيا، ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مبنى لشرطة السياحة، وخزان الرى، إلى جانب أماكن انتظار السيارات.

وشرح وزير الإسكان، مكونات المشروع بشكل تفصيلى، والذى يضم بحيرة المياه الكبريتية، والمناطق الخضراء والمتنزهات، وكافيتريا الجزيرة، وممرات المشاة، وأماكن الجلوس، وكافيتريا ساحة الشاى، كما أشار إلى أن المشروع يضم عددا من المنشآت الخدمية والمطاعم، تحتوى على 4 مطاعم، و4 حمامات عامة على مساحة 600م2، وبالنسبة لأماكن انتظار السيارات فتشغل مساحة 12500م2، سعة 425 سيارة، وهناك 3 بوابات ومداخل للمشروع بمساحة 600م2، بالإضافة إلى سور خارجى حول المشروع يبلغ 2400 متر طولى.

وفيما يتعلق بالعناصر الخدمية بالمشروع، أشار الوزير، إلى أنها تشمل خزان مياه وإطفاء سعة 850م3 بمساحة 380م2، وخزان المياه العكرة للرى سعة 1000م3، على مساحة 280م2، ومحطة كهرباء رئيسية قدرة 3 ميجاواتات بمساحة 200م2 بالإضافة إلى 4 محطات كهرباء فرعية بمساحة 250م2، فضلا عن 5 نوافير مضيئة، كما يحتوى المشروع على مرافق البنية التحتية، والتى تضم شبكات للرى والتغذية بالمياه والصرف الصحى، والصرف المغطى للمياه الجوفية، بالإضافة إلى محطة معالجة وتنقية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى الانتهاء من توريد وتركيب أعمال الرخام بالجزيرة بنسبة 100%، كما تم تنفيذ طبقات الإحلال وصب للمشايات الرئيسية والفرعية، وفى الوقت نفسه تم الانتهاء من أعمال زراعة النجيلة، والنخيل والأشجار شاملة شبكة الرى بالرش والتنقيط، وتم الانتهاء من توريد وتركيب النوافير، إلى جانب تركيب الكوبرى الحديد للجزيرة، وكذلك تم تركيب الأرضيات الخشبية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خزان الرى وخزان المياه والحريق والمطعم الرئيسى، واثنين من المطاعم بالمنطقة الشمالية، فضلا عن الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطة المعالجة، وساحة الشاى، لافتا إلى أنه جار إنشاء البوابات وساحات الانتظار، تمهيدا لاستقبال الزائرين.

وأثنى رئيس الوزراء على الأعمال التى تم الانتهاء منها فى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، موجها بالعمل على الانتهاء من الأعمال المتبقية فى أسرع وقت، حتى يكتمل المشروع فى صورته النهائية، كما كلف بالاستفادة من المقومات الجمالية للحديقة التى تتمركز بالمشروع، وسرعة البدء فى استقبال رواد المشروع.