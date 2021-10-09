طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 30 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 32 16

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 34 25

طابا 31 22

كاترين 32 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 20

بنى سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 38 21

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 33 23

رأس حدربة 33 22

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