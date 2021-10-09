جدة - نرمين السيد - وينظم المعرض، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممى المنتجات اليدوية والتراثية. ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة عصر اليوم، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد حتى 15 أكتوبر الجارى اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئاسة الجمهورية تعرض فيديو افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تراثنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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