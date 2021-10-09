عاجل.. السيسى يوجه بدعم الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة بمعرض تراثنا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذى يعقد فى دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض، بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.



وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم، موجها بتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم وتذليل أى عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التى تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وذلك فى إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.