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جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذى يعقد فى دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض، بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.
وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم، موجها بتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم وتذليل أى عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التى تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وذلك فى إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه بدعم الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة بمعرض تراثنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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