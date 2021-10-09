معلومات الوزراء يعرض إنفوجرافا عن جهود الدولة لدعم المرأة

جدة - نرمين السيد - وأبرز الإنفوجراف التطور الذى تشهده قضايا المرأة المصرية، والاهتمام التى توليه الحكومة المصرية لتحسين ظروف معيشتها. وشهد الدعم والمساعدات الموجهة للمرأة المصرية طفرة كبيرة منذ العام المالى 2014-2015، واهتمت الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية خلال 7 محاور تراوحت بين حقوقها القانونية والسياسية وحقوقها الأسرية.

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