أخبار مصرية

معلومات الوزراء يعرض إنفوجرافا عن جهود الدولة لدعم المرأة

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أحمد عبد الحافظ 2021-10-09 14:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأبرز الإنفوجراف التطور الذى تشهده قضايا المرأة المصرية، والاهتمام التى توليه الحكومة المصرية لتحسين ظروف معيشتها.

وشهد الدعم والمساعدات الموجهة للمرأة المصرية طفرة كبيرة منذ العام المالى 2014-2015، واهتمت الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية خلال 7 محاور تراوحت بين حقوقها القانونية والسياسية وحقوقها الأسرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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