وزير التنمية المحلية : حملة مكبرة بالتنسيق مع محافظة القاهرة على سوق...

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة في المرور الدورى على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها .

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحى الخليفة بالتنسيق مع الوزارة و شرطة المرافق والطب البيطرى بالمحافظة والحى لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة .

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين ، حيث تم ضبط بحوزتهم على 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأر من الأنواع النادرة والزينة ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسلمها لحديقه الحيوان .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لإستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة .