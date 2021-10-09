صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس قد تفقد قاعات واجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.
وقد تبادل السيد الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع سيادته إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً سيادته بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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