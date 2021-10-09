قطاع المعاهد الأزهرية: اليوم آخر موعد لتظلمات الثانوية الدور الثانى

أكدت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن اليوم السبت، 9 أكتوبر، آخر موعد لتلقي طلبات الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، ويحظر تلقى أي طلبات أو رسوم بعد هذا الموعد، وأن آخر موعد للتعارف هو يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

حدد المجلس الأعلى للأزهر في جلسته الأخيرة، بداية العام الدراسي بمعاهد الأزهر وذلك اليوم السبت 9 أكتوبر، والتي تستمر حتى شهر يناير 2022، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 8 يناير 2022، وتستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الثالث من فبراير من نفس العام.

وتبدأ إجازة منتصف العام في الخامس من فبراير 2022 وتنتهي 17 من الشهر نفسه، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، ويستمر العمل بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 5 مايو 2022، لتنطلق امتحانات النقل والشهادتين للفصل الدراسي الثاني يوم 7 من نفس الشهر، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو 2022، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول ويوم 27 أغسطس للدور الثاني.