الرئيس السيسي يفتتح «معرض تراثنا» بمركز مصر للمعارض الدولية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد قاعات وأجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض إضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.
وتبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع سيادته إلى اقتراحاتهم وافكارهم، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.
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