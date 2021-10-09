/655184/فوز-أربع-أعضاء-بنقابة-أطباء-بورسعيد اليوم

وقال نقيب الأطباء ببورسعيد إن الإنتخابات شهدت إقبال ضعيف أمس وحضر 150 طبيب من بين 1000 طبيب جددوا الإشتراك ويحق لهم التصويت من إجمالى 2100 صوت كما بلغت أعداد الأصوات الباطلة 7 أصوات.

فوز أربع أعضاء بنقابة أطباء بورسعيد اليوم

وأضاف أن الإنتخابات تمت وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة.

وأَّوضح نقيب الأطباء ببورسعيدأنه ترشح على مقعد العضوية لأكثر من 15 سنة قيد ثلاث مرشحين وهم : أيمن الجندي، وشريف شعبان، والسيد العربي مرسي الخولي، كما ترشح على مقعدي أقل من 15 سنة قيد 3 مرشحين وهم أحمد مختار، وشريف محمد شرباص، ومحمود مهران. كما فاز على مقعد شرق الدلتا دكتور أيمن سالم فى الإنتخابات التى تنافس عليها ثلاث مرشحين فوق السن تمت تحت إشراف قضائى.

البازار يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم

على جانب أخر أكد اللواء عادل الغضبان ، أن البازار الجديد ،يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق السمك الجديد، ليشكل الإثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

محيط البازار مركز ومزار تجاري وسياحي

ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

الجدير بالذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك.