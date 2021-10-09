/655185/صور-من-افتتاح-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-لمعرض-تراثنا-للحرف-اليدوية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس قد تفقد قاعات واجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

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