/655186/معايير-حديثة-كل-ما-تريد-معرفته-عن-مناهج-الصف-الرابع-الابتدائي-وللصفين-الثالث-الإعدادي-والثانوي

حققت وزارة التربية والتعليم، في هذه الأونة، طفرة في المناهج في نظام التعليم الجديد، بداية من الصف الأول رياض أطفال، وقامت بتغير بعض المناهج للصف الرابع الابتدائي و للصفين الثالث الإعدادي و الثالث ثانوي وفقًا للمقررات الجديدة تحت معايير حديثة.

وفيما يلي يرصد دوت الخليج، آليات التغيير وتطوير المناهج الحديثة، فيما يلي:

منهج الصف الرابع

هذا وحددت وزارة التربية والتعلم الفني المواد التي سيتم تدريسها لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأيضا المناهج الجديدة التي تدرس لهذه الفئة الطلابية، والتي يتجلى أهم نقاطها في "تدريس مادة اللغة العربية، ويدرس الطالب مادة العلوم، يتم تدريس مادة الدراسات الاجتماعية، ويدرس الطالب مواد الرياضيات، واللغة الإنجليزي، و يتم تدريس مادة القيم واحترام الآخر، ويدرس أيضا التربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية، لأولة مرة يدرس مادة المهارات المهنية"، كما يدرس لأول مرة يدرس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التربية البدنية والصحية والتربية الفنية، التربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، ويدرس مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية، والمواد المقرر تدريسها للصف الرابع الابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربي واللغات.

بينما أكدت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تحديث لمنهج اللغة الإنجليزية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام، قائلة إن الكتاب الجديد في منهج اللغة الإنجليزية للصفين الثالث الإعدادي والثانوية العامة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة المقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية.

تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي

ونظمت الوزارة، ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.

المؤسسات الداعمة

وبينت الوزارة، أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية، وذلك بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.

وفد ياباني

وأيضًا تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باللإضافة إلى محاضرات تدريبية للمعلمين تدور محاورها حول أنشطة التوكاتسو، وذلك بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

وتطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.