/655180/ريفالدو-صلاح-لدية-أرقام-مذهلة-ويستحق-الترشح-للكرة-الذهبية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعبر البرازيلي ريفالدو في تصريحات رصدها موقع" ليفربول إيكو" عن إعجابة الشديد بالمستوي المميز الذي يقدمة الفرعون المصري محمد صلاح مع نادية ليفربول الإنجليزي.

وأضاف: صلاح قدم بداية رائعة في الموسم الحالي بإحصاءات مميزة وهدف رائع ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي.

وواصل: «إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، لأن أرقامه مذهلة من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما أنه يحققها في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهما من أصعب المنافسات في العالم.

وأختتم: «عندما تكون جيدًا في الظروف الصعبة، فأنت بالطبع لاعب كبير وتستحق أن تكون من بين المتنافسين على الكرة الذهبية هذا الموسم.

ترشح صلاح للكرة الذهبية

وتواجد النجم المصري محمد صلاح، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، وجاء في القائمة والوحيد من فريق الريدز.

يأتي تواجد محمد صلاح في قائمة المنافسة على الكرة الذهبية من مجلة فرانسي فوتبول لأعوام متتالية، وأصبح إسم النجم المصري مرتبط بالجائزة، ويقترب رويدا رويدا من المنافسة على اللقب ونيل الكرة الذهبية.

مباراة مصر وليبيا

وقاد محمد صلاح المنتخب الوطني في مبارة الأمس أمام المنتخب الليبي والتي إنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح