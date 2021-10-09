النائب إبراهيم المصري لـ دوت الخليج: دفاع النواب تضع خطه لتأكيد دورها الرقابى والتشريعى

/655181/النائب-إبراهيم-المصري-لـ-تحيا-مصر-دفاع-النواب-تضع-خطه-لتأكيد-دورها-الرقابى-والتشريعى

قال اللواء النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة في دور الإنعقاد الأول للبرلمان نجحت في دورها المنوط بها، مشيرًا إلي أن اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، وافقت على استرتيجية معظم الوزارات والتى تفيد الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأيضًا حرصت على القيام بعدد من الزيارات الميدانية.

الأمن القومي

وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن اللجنة ستستمر فى هذا الدور، حيث ستضع خطه لتاكيد دورها الرقابى والتشريعى الرامى مساعدة الدولة فى تحقيق الاستقرار والوقوف على الأخطار والتهديدات الخارجية، التى تحاول النيل من مصر، مشيرًا إلي أن اللجنة سوف تتوسع فى الزيارات الميدانيه للوقوف على المشاكل على الطبيعه وكذا الانجازات التى تحققت على الواقع وتساعد على الاستقرار بالداخل والخارج.

وأشار النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب سعى خلال دور الانعقاد الاول من خلال لجانه النوعيه في طرح وحل قضايا تمس المواطنين وسن تشريعات وقوانين تساعد في بناء الجمهورية الجديدة التي طالما حلمنا بكل هذه الإنجازات التي تتحقق علي أرض الواقع الان مؤكدا علي أن نواب الشعب دائما مايضعون هموم ومشاكل المواطن في اولوياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.