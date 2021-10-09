/655187/الشوط-الأول-الزمالك-يتقدم-علي-الوحدة-السعودي-بنتيجة-19-10

إنتهي منذ قليل الشوط الأول من مباراة فريقي الزمالك المصري أمام نظيرة الوحدة السعودي ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتي العاشر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد شوط المباراة الأول تفوق كبيرمن جانب لاعبي الزمالك حيث تقدم لاعبوة بفارق 5 أهداف في الدقائق الخمس الأولي من المباراة.

وأستمر تقدم نادي الزمالك طوال أحداث الشوط الأول في ظل تألق كبير من جانب اللاعب يحيي الدرع وحارس المرمي كريم هنداوي.

ويحتاج الفارس الأبيض نادي الزمالك للفوز في هذة المباراة بفارق خمس أهداف لضمان حصولة علي المركز الخامس , بعد فوز فريق الدحيل القطري علي فريق النور السعودي بنتيجة 38/22.

نتيجة مباراة الزمالك وجامعة سيدني

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق جامعة سيدني بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على صالة الملك عبدالله الرياضية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويسعى الزمالك إلى الفوز في لقاء اليوم ومواصلة عروضه القوية واستغلال تعادل الوحدة السعودي مع جامعة سيدني الأسترلي في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس من أجل حسم المركز الخامس لصالحه.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.