مرثا محروس لـ دوت الخليج: مشاركة الأردن والسودان فى معرض«تراثنا»نتيجة لتعزيز العلاقات بين الشعوب

/655188/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-مشاركة-الأردن-والسودان-فى-معرضتراثنانتيجة-لتعزيز-العلاقات-بين-الشعوب

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بانطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بدورته الثالثة، مضيفة” إن في ظل التطورات التكنولوجية أصبحت الحرف اليدوية عمل نادر رغم روعة شكله وجودتة”.

حياة كريمة

وأشارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى فخرها بهذه المبادرة في ظل مشاركة شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقري المصرية،مشيدة بالدور الذي يقوم به والجهد الذي يبذله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأوضحت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاهتمام بالحرف اليدوية سيعود بفائدة كبيرة على العاملين بها في ظل مساعدتهم واستفادتهم من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم المنتجات مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

وتابعت مرثا محروس،”كوني مصرية أشعر بالفخر لما يعود من نتيجة إيجابية في تعزيز العلاقات الدولية والروابط المشتركة بين الشعوب مما يشجع علي التجارة البينية ويعمل علي التكامل الاقتصادي إقليميًا من خلال استضافة المملكة الأردنية الهاشمية والسودان وتخصيص لهم أجنحة متميزة من المنتجات الفنية والتراثية المصنعة في المعرض.

واختتمت عضو مجلس النواب أن كل هذه الفعاليات ستفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيدي عاملة وتسويق للمنتجات فى اطار الافتتاحات الفعالة لرئيسنا عبد الفتاح السيسي .