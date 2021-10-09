مدبولى: مشروع حدائق الفسطاط من شأنه إحياء أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع حدائق الفسطاط يرتكز على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الآثرية والتاريخية، من خلال توسطها بينها، مضيفًا: "من الضرورى الاستفادة من المقومات التى تحظى بها، سواء من حيث المقومات المكانية أو الجمالية، ومن هنا يجب العمل على سرعة إتمام المشروع تمهيدا لدخوله حيز التشغيل والاستفادة منه بأسرع وقت، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى".

كما أكد رئيس الوزراء، أيضا أن المشروع العملاق من شأنه العمل على إحياء أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا، والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها، لتصبح مدينة الفسطاط مُتحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم.

وخلال الجولة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع حدائق الفسطاط، الذى يتبع صندوق التنمية الحضرية ويتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذه، يشغل مساحة كبيرة تقدر بنحو 500 فدان بطريق متحف الحضارة، ويبدأ من مسجد عمرو بن العاص، لافتا إلى أن الموقع له مخطط متكامل وسيحتوى على منطقة أسواق وفنادق صغيرة وحدائق تراثية ووادى صغير، متابعا: "المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية كبيرة".

وقال: "نعمل على تنفيذ المشروع بأسرع فترة زمنية ممكنة وفق توجيهات القيادة السياسية، ومن المقرر أن تصبح حدائق الفسطاط بعد اكتمال المشروع الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، وتتميز بموقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة".

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يتضمن عددا من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

وخلال الجولة بمشروع حدائق الفسطاط، صعد رئيس الوزراء ومرافقوه إلى منطقة التلال التى سيتم تشييدها بالمشروع لتصبح تلالا خضراء تزين بمظهرها الجمالى المشروع وتصبح أيقونته المميزة، وخلال تواجده على أعلى التلال تابع من أعلى نقطة أعمال الإزالات على أرض الواقع فى منطقة عزبة أبوقرن، وفى هذا الصدد، شاهد إزالة مبنى مكون من 4 طوابق، مؤكدا فى اللحظات التى يتم فيها سقوط المبنى أن الدولة مستمرة فى إزالة المبانى غير الآمنة فى المناطق العشوائية أو غير المخططة، لكن مع مراعاة توفير مساكن بديلة حضارية لسكان تلك المناطق.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد الأعمال التى يتم تنفيذها بمشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مشروع حدائق الفسطاط يضم فى مرحلته الأولى تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، ويشمل نطاق الأعمال ساحة جديدة للمسجد بإجمالى مساحة تقريبية 12ألف م2، لافتا إلى أن هذه الساحة تحتوى على 3 نوافير وغرفة طلمبات، ونصب تذكارى، و4 حوائط زراعة متدرجة، بالإضافة إلى 10 أحواض زراعة و164 أحواض نخيل، إلى جانب إقامة بوابتين للدخول إلى الساحة، فضلا عن إقامة مبنى بديل للخدمات، والعمل على تشطيب مشايات وجلسات الساحة من الرخام والجرانيت، كما يشمل نطاق العمل، الأعمال الكهروميكانيكية.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى للمشروع، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن أعمال التطوير التى تسعى الدولة لتنفيذها بساحة مسجد عمرو بن العاص ستحدث نقلة نوعية بالمنطقة، كما أن من شأنها زيادة أعداد رواد هذه المنطقة، موجها بمراعاة الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء بالمشروع، وربط الخدمات المتوافرة بهذا المشروع بالمناطق الأخرى المحيطة به، لتكتمل كمشروع سياحى كبير متكامل، كما كلف بالانتهاء من المشروع فى أسرع وقت.