/655190/ميدو-ينصح-لاعبي-الدوري-المصري-بتكرار-تجربة-صلاح-ومرموش-تفاصيل

تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق والزمالك، على ضرورة خروج اللاعبين للإحتراف الخارجي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر ميدو عبر تويتر قائلا" لازم نغير فكرنا ونشجع اللاعيبه تحترف، شوفوا المصريين فرحانين بمرموش إزاي".

وتابع" شوفوا الناس كلها فخورة أن صلاح مصري، إزاي لاعيب يسافر زيلعب بره ويتألق بيدي أمل لكل المصريين".

واختتم" إحنا لو أخدنا فرصة عادلة نقدر نكون الأفضل في العالم !! الموضوع أكبر من الكورة بكتير".

ويتمنى أحمد حسام ميدو أن يسافر عدد كبير من اللاعبين لخوض تجربة الإحتراف الخارجي وعدم اللعب داخل مصر.

كارلوس كيروش: هدف عمر مرموش جيد.. ونستحق الفوز على ليبيا وصدارة المجموعة

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة استحقوا الفوز أمام ليبيا اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة" مباراة اليوم كانت قوية وتمكنا من حسم نقاط المباراة، ولكن بشكل متأخر وهذا غير جيد".

وواصل" كان من المفترض أن ننهى المباراة مبكرا، ولكننا أرهقنا المنتخب الليبي وسببنا لهم العديد من المشاكل والأزمات داخل أرض الملعب".

وأكمل" نتصدر المجموعة السادسة حاليا والأمر مختلف الأن، فقبل ساعات كنا في المركز الثاني، وحاليا في الصدارة والأهم أن يكون هناك ثبات وحفاظ على هذا الأمرط.

وأردف" منتخب ليبيا منظم للغاية، ولديهم مدير فني على أعلى مستوى ولهذا السبب كانوا في صدارة المجموعة، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولكن حققنا المطلوب والفوز بالنقاط الثلاثة".

واختتم" هدف عمر مرموش جيد ولكن لا أحب الحديث عن الأمور الفردية، والأهم هو الضغط الذي قمنا به طوال المباراة على منتخب ليبيا من أجل تحقيق الفوز".

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.