نسرين عمر لـ دوت الخليج: تعليقا على افتتاح معرض تراثنا: اليد العاملة محور اساسي فى منظومة الصناعة

/655191/نسرين-عمر-لـ-تحيا-مصر-تعليقا-على-افتتاح-معرض-تراثنا-اليد-العاملة-محور-اساسي-فى-منظومة-الصناعة

قالت النائبة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية اليوم، يؤكد دعم الدولة للمشروعات المشروعات الصغيرة، ويعكس اهتمام الرئيس السيسي بالعمالة غير المنتظمة، خاصة بعد توجيهه بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، بفائدة منخفضة بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والمقبل.

معرض تراثنا

وأضافت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن ضعف التسويق هو أحد معوقات هذا القطاع الهام للصناعة، مطالبة بتشجيع المعارض لتسويق منتجاتها، مشيرة إلى أهمية دور التعليم ماقبل الجامعى والجامعي فى الاستفادة من الخبرات الدولية، التى قفزت فى تحقيق أهداف دعم تلك المؤسسات.

كما لفتت النائبة نسرين عمر، إلى أن تميز التجربة الماليزية، مشيرة إلى أنه حينما تم إحلال الصناعات محل الوارادات اعتمدت على صناعات صغيرة لإنتاج سلع يتم استيرادها بالفعل مثل صناعات الأغذية ومواد البناء والتبغ والطباعة والبلاستيك والكيماويات، مؤكدة على أهمية تطوير مناهج التعليم الفنى لما تمثل تلك الفئة من الشباب اهمية قصوى لريادة ملف المشروعات الصغيرة ومتابعة والتواصل مع الخريجىن وسوق العمل ومعرفة القصور فى ادارة هذا الملف فى سوق العمل لتلبية احتياجات الأسواق المحليةوانشاء رابطة للخريجين.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، إلى أهمية دور الجامعات التكنولوجية وربطها باحتياجات الاقتصاد المصري وربط البرامج بالمجالات الإنتاجية والتصنيع، فضلًا عن تشجيع برامج التعليم المزدوج بين الشركات والمصانع و الجامعات لاتاحة فرص التدريب العملى للطلاب وتنمية مهارات التسويق والمهارات الالكترونية المطلوبة محليا ودوليا، إضافة إلى أدوات المعرفة و الابتكار والبحث العلمى فى مجال الصناعة لدعم عجلة التنمية و الصناعة فى الوطن و تقليل معدلات البطالة بين الشباب.

لجنة التعليم بالبرلمان

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الإهتمام متابعة هذا الملف مع الوزارتين المعنيتين بالتعليم و التدريب ورفع الكفاءات لان اليد العاملة هى محور اساسي فى منظومة الصناعة و الاقتصاد،مؤكدة أنهاعلى رأس أولويات لجنة التعليم بالبرلمان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى تسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع مستدام.